Portugal atacado por espiões internacionais

O Relatório Anual de Segurança Interna deixa também o alerta de que a recente conquista de posições em empresas nacionais, por parte de entidades económicas que representam estados estrangeiros, pode comportar riscos para o próprio aparelho estatal português.

O que achou desta notícia?







81.8% Muito insatisfeito

81.8%





18.2% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







81.8% Muito insatisfeito

81.8%





18.2% Muito satisfeito pub

Portugal tem sido alvo de diversos ataques de espionagem internacional política, militar e económica, visando o recrutamento de operacionais portugueses e o desvio direto de informação considerada sensível. A constatação é feita no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2016, ano em que foi preso o espião português Frederico Carvalhão Gil, que deverá em breve ser julgado pela venda de segredos a um espião russo.A referência ao caso do operacional dos Serviços de Informações e Segurança (SIS) está, de resto, feita de uma forma indireta no RASI: "O recrutamento de fonte humana em organismos do Estado português detentores de informação sensível, realizado por serviços de informações estrangeiros, constituiu um meio eficaz de acesso clandestino a matéria classificada."Esta ameaça está, de resto, inserida no capítulo do RASI que analisa as ameaças globais à segurança portuguesa. Sem nunca mencionar a origem dos ataques de espionagem, o documento aponta os "indícios" da ocorrência de medidas ofensivas, "em particular no domínio ciber, por parte de serviços de informações estrangeiros que contribuem para a prossecução de interesses antieuropeístas, realidades contrárias ao interesse nacional".