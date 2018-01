Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal não compreende expulsão do embaixador espanhol na Venezuela

"Não compreendemos os fundamentos da decisão porque é muito importante preservar os canais diplomáticos", disse Augusto Santos Silva.

Por Lusa | 16:37

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, disse esta sexta-feira "não compreender os fundamentos da decisão inamistosa" que a Venezuela tomou relativamente a Espanha, ao decidir expulsar de Caracas o embaixador espanhol.



"Vejo com muita preocupação, a União Europeia já emitiu uma declaração, concertada entre todos, incluindo Portugal, que é muito clara ao condenar a atitude inamistosa das autoridades venezuelanas", disse Santos Silva à Lusa, à margem de um Fórum Empresarial entre Portugal e o Vietname, que decorre esta tarde em Lisboa.



"Não compreendemos os fundamentos da decisão porque é muito importante preservar os canais diplomáticos, devem ser os últimos a ser abandonados porque permitem a comunicação e a troca de informações mesmo quando há diferendos que nos separam", vincou o ministro.



Para o chefe da diplomacia portuguesa, é preciso "insistir na necessidade de continuar a desenvolver diálogo político na Venezuela porque só há uma solução para superar as dificuldades económicas e sociais, que é superar o atual impasse político".



Isso significa, acrescentou, "que todas as instituições sejam respeitadas nas suas competências e por haver eleições organizadas com tempo e regras de organização e supervisão em que todas as partes se reconheçam".



Questionado sobre a realização das eleições presidenciais até ao próximo dia 30 de abril, uma iniciativa que mereceu a crítica dos ministros dos Negócios Estrangeiros da América Latina, o chamado 'Grupo de Lima', Santos Silva mostrou-se crítico.



"É uma decisão precipitada, marcada por uma instituição que não reconhecemos, a Assembleia Constituinte, e pensamos que a fixação do 'timing' e das regras de organização e de supervisão da próxima eleição deveria ser objetivo de diálogo e acordo político entre as partes", destacou.



O Governo espanhol decidiu esta sexta-feira declarar 'persona non grata' o embaixador da Venezuela em Madrid, em "estrita aplicação do principio de reciprocidade, depois de o regime de Nicolás Maduro ter feito o mesmo com o embaixador espanhol.



Madrid "lamenta a decisão" adotada na quinta-feira pela Venezuela de expulsar o embaixador de Espanha nesse país, mas "perante medidas desta dimensão" teve de responder "de forma proporcional", disse o ministro porta-voz do executivo, Íñigo Méndez de Vigo, em conferência de imprensa.



Segundo este responsável, a Espanha deseja manter com a Venezuela "relações de respeito, amizade e cooperação", mas as decisões adotadas pelo Governo de Nicolás Maduro "tornam difícil que isso se verifique".



As autoridades de Caracas declararam na quinta-feira 'persona non grata' o embaixador espanhol em Caracas, referindo que o seu país cometeu "agressões contínuas" contra o Governo do Presidente venezuelano, Nicolas Maduro.



"A Venezuela informa a comunidade internacional de que decidiu declarar 'persona non grata' o embaixador do Reino da Espanha na Venezuela (...) em virtude da contínua agressão e repetidos atos de interferência nos assuntos internos do nosso país", segundo uma declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros venezuelano.



Na quarta-feira, o Governo venezuelano havia chamado o seu embaixador em Madrid, após as sanções adotadas pela União Europeia contra sete altos funcionários venezuelanos, nomeadamente o congelamento de ativos e a proibição de vistos para a UE.



Caracas acusa o chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, de ser um dos principais responsáveis por essas medidas.



As relações entre Espanha e Venezuela estão tensas desde a eleição do Presidente Hugo Chávez (1999-2013), que morreu em 2013, tendo subido ao poder posteriormente o seu afilhado político Nicolás Maduro.



Em dezembro, a Venezuela teve a mesma atitude em relação aos embaixadores do Brasil e Canadá, que posteriormente tomaram medidas idênticas em relação os embaixadores venezuelanos nos seus respetivos países.



A União Europeia já condenou, esta sexta-feira, "firmemente" a decisão das autoridades venezuelanas de declarar 'persona non grata' o embaixador espanhol e instou Caracas a revertê-la, para manter os canais diplomáticos abertos.