Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal sem fogos de relevo ao início da manhã deste domingo

Proteção Civil regista apenas dois fogos já dominados e 15 em rescaldo.

Por Lusa | 10:01

A Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) anunciou este domingo que, cerca das 08h30, não havia incêndios com "expressão significativa" em Portugal.



"Não temos qualquer incêndio neste momento em curso, pelo menos nenhum incêndio com expressão significativa, disse à agência Lusa a adjunta da ANPC, Patrícia Gaspar.



Patrícia Gaspar adiantou que "há uma ou duas ocorrências que se estão a iniciar mas sem qualquer impacto".



"Para já, estamos com uma manhã tranquila", disse, adiantando que, no sábado, "foi possível dominar todos os incêndios que tinham começado".



O último incêndio a ser dominado foi o incêndio de Torre de Moncorvo, já perto da meia-noite. "Portanto, temos neste momento uma situação operacional estabilizada", vincou.



A Proteção Civil mantém a monotorização da situação em todo o país e "todos os meios aéreos estão prontos para atuar caso seja necessário", frisou.



A adjunta da Autoridade Nacional da Proteção Civil disse ainda que "houve um decréscimo dos níveis de alerta em alguns dos distritos", após a avaliação feita no sábado em função das condições meteorológicas.



Neste momento, os únicos distritos que se mantém em alerta laranja são Bragança, Castelo Branco, Faro, Santarém, Coimbra, Guarda, Portalegre e Viseu. Todos os restantes estão em alerta amarelo.



Mais de 300 bombeiros permanecem na Sertã



O mairo contingente de operacionais deslocados este domingo está na zona da Sertã, onde ainda decorrem os trabalhos de rescaldo e vigilância do fogo que começou no último domingo. Pelas 10h00 de domingo, estavam no local 319 operacionais, apioados por 108 viaturas e 1 meio aéreo.