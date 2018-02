Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal veste militar do futuro

Fardas colocam o Exército Português na linha da frente.

Por Silvana Araújo Cunha | 08:12

Mais resistência ao calor, impermeabilidade, proteção balística, regulação da temperatura do corpo, camuflado novo e botas que se adequam a qualquer teatro de operações.



A farda do soldado do futuro - que vai começar a vestir os cerca de 11 mil efetivos do Exército Português, a partir de 2019 - foi, esta sexta-feira, apresentada no Quartel da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia. Além do fardamento, o programa ‘Sistemas de Combate ao Soldado’ inclui novidades ao nível de armamento ligeiro com sensores e auxiliares de pontaria.



"O uniforme de combate tem uma componente interna e externa que permite suportar a carga e uma parte impermeável para fazer face a condições adversas", esclareceu o tenente- -coronel Tirocinado Boga Ribeiro, chefe da Divisão de Planeamento de Forças do Estado-Maior do Exército.



O programa, que inclui também sistemas de comunicação ainda em desenvolvimento, foi totalmente pensado por fabricantes e investigadores nacionais e coloca Portugal na linha da frente dos equipamentos de cariz militar.



Gilda Santos, do Centro Tecnológico da Indústria Têxtil e do Vestuário esclareceu que a meta é "tornar tudo mais prático". "Desde eliminar bolsos que não servem e colocar outros. Faz toda a diferença", concluiu.