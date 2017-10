Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português acusado de violar e matar menino de três anos na Polónia

Suspeito não admite culpa. Arrisca pena que varia entre os 12 anos e a prisão perpétua.

02.10.17

Um português foi detido da cidade de Wieruszowo, no centro da Polónia, acusado de abuso, violação e assassínio de um menino de três anos



O cidadão português poderá enfrentar uma pena que varia entre os 12 anos e a prisão perpétua.



A imprensa polaca dá conta de que o crime aconteceu na sexta-feira quando o português, de 25 anos, ficou a tomar conta da criança em casa da mãe, que se ausentou. Ao chegar a casa, a mães deparou-se com o filho inanimado, com sinais de ter sido alvo de grande violência.



O homem, que foi interrogado pelos procuradores com a ajuda de um tradutor, não admitiu a culpa.



A mãe da criança, de 23 anos, também foi detida, mas não foi acusada.



Um porta-voz dos procuradores disse que a mãe não estava presente durante o ataque e que não havia motivos para acreditar que estivesse envolvida em qualquer outro delito envolvendo a criança, acrescentando que seria libertada.



A mãe levou o seu filho a um hospital local na sexta-feira, que foi posteriormente transportado por via aérea para um hospital pediátrico especializado.



A criança morreu no sábado devido a um traumatismo craniano.



Contactada pela agência Lusa, fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas indicou que irá recolher informações sobre o caso junto das autoridades competentes.