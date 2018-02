Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português condenado a 8 anos de prisão na Nova Zelândia por tráfico

Droga foi encontrada escondida numa mala e tem um valor de rua aproximado de um milhão de euros.

08:33

Um português foi condenado a oito anos e três meses de prisão, na Nova Zelândia, por ter tentado entrar naquele país com 2,6 quilos de cocaína. Após cumprir a pena, Hélder Soares Gomes, de 47 anos, será deportado para Portugal.



O correio de droga foi intercetado a 13 de outubro, no aeroporto de Auckland, pouco de pois de ter aterrado num voo proveniente do Chile.



A droga foi encontrada escondida na estrutura de uma das malas e tem um valor de rua aproximado de um milhão de euros.



Questionado pelas autoridades, o português admitiu ter recebido dinheiro para fazer entrar a droga naquele país. Já se encontra a cumprir pena.