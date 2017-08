Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português desaparecido em Toronto desde sexta-feira encontrado vivo

Domingos Martins foi transportado de emergência para um hospital para ser assistido.

18:03

Um português, de 83 anos, residente no Canadá, que estava desaparecido há cinco dias foi hoje encontrado com vida, anunciou a polícia de Toronto.



"Os Serviços da Polícia de Toronto querem agradecer ao público por toda a ajuda que deram na localização do homem desaparecido", começa por referir um comunicado daquela força de segurança.



Domingos Martins, natural de Boticas, no distrito de Vila Real, vive há dois anos em Toronto e desapareceu na sexta-feira, pelas 17:30 locais, perto da Jane Street e da autoestrada 401, no norte da cidade.



"Ele foi localizado hoje, pelas 10h21 da manhã, na área das auto-estradas 400 e 401", concluiu a nota.



Segundo os Paramédicos de Toronto o homem foi encontrado a apenas 1.200 metros do local onde tinha sido visto pela última vez, e "estava consciente".



Domingos Martins, que padece de alzheimer, foi transportado de emergência para um hospital para ser assistido.



A família de Domingos Martins chegou a anunciar na terça-feira que oferecia uma recompensa de cinco mil dólares canadianos (3.382 euros) a quem facultasse alguma informação que ajudasse a encontrá-lo.



O desaparecimento do cidadão português gerou uma grande onda de solidariedade não só da comunidade portuguesa, com o tema a ser acompanhado diariamente pela comunicação social canadiana.