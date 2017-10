Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português detido por ajudar ilegais

Suspeito foi identificado como José Manuel Moreira de Sousa.

09:30

Um português emigrado em Nova Jérsia foi detido por fazer entrar ilegalmente naquele país dois compatriotas a partir do Canadá.



O suspeito, identificado como José Manuel Moreira de Sousa, disse aos agentes de emigração que cometeu o crime pois não conseguia arranjar trabalhadores para o seu negócio, culpando a lei de imigração vigente no país.



O homem ajudou os dois portugueses a atravessarem a fronteira e depois apanhou-os de carro, sendo intercetado pela polícia, pouco depois, no estado de Vermont, junto à fronteira com o Quebeque.