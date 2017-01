Português encontrado morto em rio na Bélgica

O que achou desta notícia?







Um emigrante português dado como desaparecido desde o primeiro dia deste ano, em Menim, na Bélgica, apareceu agora morto num rio.José Luís Duarte Machado, de 34 anos, foi encontrado por um popular num rio naquela localidade, que faz fronteira com França.O homem deixou de ser visto às 4 da manhã do dia 1 de janeiro. A polícia não terá encontrado indícios de crime. A autópsia vai determinar quais as causas da morte.