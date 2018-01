Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português esfaqueado pela mulher em Espanha

Ataque ocorreu durante um episódio de violência doméstica.

06:00

Um português emigrado em Espanha encontra-se em estado grave no Hospital de Bierzo, em Léon, após ter sido esfaqueado na quinta-feira pela própria companheira. O golpe com arma branca perfurou um dos pulmões da vítima. Já a mulher foi detida por elementos da Guardia Civil.



Segundo as autoridades, o ataque ocorreu durante um episódio de violência doméstica. O casal envolveu-se numa discussão na residência onde vivem, na localidade de Bembibre. A mulher, de 33 anos, apoderou-se de uma faca e atacou a vítima pelas costas.