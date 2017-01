Português julgado por homicídio de amigo

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito

33.3%

33.3%



66.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito

33.3%

33.3%



66.7% Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

Mário Balbino Tê, um português de 21 anos, começou esta quarta-feira a ser julgado em Londres pelo homicídio de Bradley Quaresma, também português. O crime ocorreu a 21 de julho do ano passado.O homicida apunhalou a vítima em Stratford Park, na zona este de Londres, depois de uma troca de mensagens por telemóvel, combinando o encontro. Os dois eram amigos há vários anos e desconhecem-se os motivos da agressão fatal. Na altura, Mário Balbino Tê fugiu do local e apanhou um comboio em direção a França.Foi preso no dia seguinte em Paris, assim que saiu do comboio. O advogado do português alega legítima defesa, mas as imagens e as testemunhas não comprovam este argumento.