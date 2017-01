Português mata cliente com facada no coração

"É um restaurante muito conhecido da comunidade portuguesa que ali realiza inúmeros eventos", explica ao CM o deputado Carlos Gonçalves (PSD), que reside em Ormesson-sur-Marne com a família. "O crime chocou-nos a todos. É incompreensível. Conheço o alegado homicida, que me foi apresentado num evento. É proprietário há dois anos", afirma.



José, residente em Noisy-le-Grand (vila a 15 km), morreu no local, à porta do Continental. Amigos e pais ficaram em choque. "Era pacato, educado e não se metia com ninguém. Não percebemos o que terá acontecido", conta Jorge Quadrado, amigo da família. José estava em Paris há cinco anos e trabalhava na construção civil, deixando mulher, um filho de 5 anos e um bebé com apenas sete meses.

Um desentendimento movido a álcool acabou ontem de madrugada com um português a assassinar outro com uma facada no coração, numa vila nos arredores de Paris, França. Carlos Soares, de 46 anos, proprietário de um dos restaurantes mais conhecidos pela comunidade emigrante, atingiu mortalmente um cliente, José David Silva , de 27 anos.Segundo adianta ao CM fonte da polícia de Créteil, o crime ocorreu na pequena vila de Ormesson-sur-Marne. Tudo se passou, já depois da 01h00, no bar do restaurante Continental. Carlos Soares, originário da Batalha, "servia vários clientes e bebia com eles", explica a mesma fonte. José, natural de Figueira de Castelo Rodrigo, era um desses clientes. "Ele estava na companhia de uma mulher e deu-se um desentendimento. O Carlos levou-o para o exterior", descreve um emigrante.Carlos Soares acabou por assassinar José Silva com um só golpe de faca, junto ao coração. "Depois do crime fugiu no seu carro. Regressou 15 minutos mais tarde e foi detido pelos agentes entretanto chamados por populares", relata a polícia. A faca foi encontrada, lavada, no lixo.