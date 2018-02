Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português morre em assalto após 6 horas de tortura

Nelson Silva assassinado por ladrões aos 65 anos, em Luanda.

Por Nelson Rodrigues e Francisco Manuel | 01:30

Nelson Silva, de 65 anos, foi brutalmente assassinado durante um assalto, na noite de quarta-feira, em Luanda. O português, que reside com a família em Dornelas, Sever do Vouga - onde já foi presidente da junta -, estava naquela cidade em trabalho.



Era dono de uma empresa de camionagem e, sempre que se deslocava àquele país, ficava a viver na casa de um amigo, dono de uma empresa de congelados. Foi nesse local que Nelson foi torturado durante seis horas, juntamente com um casal amigo e um funcionário destes, todos naturais de Coimbra.



Os ladrões espancaram as quatro vítimas, amarraram-nas e asfixiaram-nas. Nelson Silva, cujo filho foi candidato pelo CDS à câmara de Sever do Vouga, ficou de tal forma ferido que acabou por não resistir. O homem deixa a mulher e o filho, maior de idade.



"Ele já tinha negócios em Angola desde a década de 60. Passava a vida cá e lá. Tinha voltado há uma semana para Luanda para vender a empresa e queria reformar-se", disse ao CM um amigo da vítima. Os assaltantes fugiram com dois contentores recheados de peixe e carne congelada.