Português morto a tiro em assalto no Brasil

Vítima queria regressar a Portugal.

01:30

Miguel Meireles, um vendedor português de 38 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante um assalto a um autocarro, em Gravataí, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul.



A vítima, que morreu no hospital, 24 horas após ter sido atingida, queria regressar a Portugal.