Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português morto em rixa numa rua de Marbella, Espanha

Autores do crime já foram detidos pela polícia e são levados a tribunal esta sexta-feira.

Por Miguel Curado | 08:41

Um português, de 44 anos, foi assassinado em sequência de uma rixa ocorrida numa rua de Marbella, no sul de Espanha. O crime teve lugar na quarta-feira à tarde, tendo os autores do mesmo, dois cidadãos checos, de 27 e 33 anos, sido presos ontem por investigadores da Secção de Homicídios da Polícia Nacional de Marbella. Desconhece-se, para já, a forma como a morte violenta do português foi concretizada.



Só a autópsia ao cadáver, prevista para ontem numa unidade hospitalar de Marbella, irá determinar o modo como o homicídio ocorreu. A polícia espanhola, no entanto, apurou já que o português, um sem-abrigo que dormia na rua junto a um hotel na zona turística de Elvíria, terá esfaqueado por um cidadão espanhol, de 27 anos, antes de ser assassinado. A vítima da agressão com arma branca foi assistida e transportada a um hospital, onde foi estabilizada clinicamente.



O homicídio do emigrante nacional ocorreu na sequência dessa agressão, tendo o cadáver do mesmo sido encontrado pela polícia. Os dois cidadãos checos serão hoje presentes a tribunal.