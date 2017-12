Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português morto na Nigéria "porque o resgate era pouco"

Polícia detém quatro membros do grupo que raptou e assassinou José Machado Empresa pagou 1400 euros.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Hassan Abubakar, cabecilha do grupo que em outubro raptou e assassinou o português José Machado, na Nigéria, foi claro: "Matámos porque o resgate que nos foi pago [1400 euros] era pouco". Abubakar foi detido, com outros três participantes no crime, numa operação da polícia nigeriana no estado de Kogi - no total foram apanhados três dezenas de criminosos perigosos.



"Foi por estarmos zangados", explicou Hassan Abubakar, revelando que José Machado, de 51 anos, foi morto seis dias após o rapto. O corpo do português foi encontrado no final de novembro, apesar de a empresa para a qual trabalhava, a AG Dangote, ter pagado um resgate de 600 mil naira (1400 euros). José Machado era encarregado geral da construção de uma estrada no centro da Nigéria. O grupo atacou a obra, matou dois polícias e raptou o português.



"Apesar do pagamento do devido resgate e de todos os esforços realizados pela empresa, em conjunto com as autoridades portuguesas e locais, para que procedessem à libertação, José Machado não foi libertado, tal como tinha sido acordado", admitiu fonte da empresa. O corpo foi repatriado e sepultado em meados de dezembro. José Machado vivia em Constance, Marco de Canaveses. Deixou mulher e um filho de 23 anos.



Os homicidas (Umar Isiaka, Abdulkadir Abubakar, Sanusi Saleh e Hassan Abubakar) foram apanhados com 11 espingardas de assalto AK47, duas pistolas Bereta e dois revólveres, bem como camuflados e material de comunicação.



Violência

O eixo entre Kogi e Okene é descrito como um dos mais violentos da Nigéria, onde ocorrem frequentemente roubos e raptos. A polícia nigeriana empregou uma equipa especial no crime.



9300

euros (4 milhões de naira, moeda da Nigéria) foram pagos de resgate por Istifanus Bello, também da Dangote. Tal como o português, o diretor da empresa foi morto na mesma.



170 milhões

A Nigéria é o país africano mais populoso (170 milhões de pessoas). O inglês é a língua oficial, existindo mais de 250 grupos étnicos. Vastas áreas são totalmente "desaconselhadas" a viajantes.