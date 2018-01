Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português no combate ao terrorismo

Ministério renovou, por mais quatro anos, a comissão de serviço de Gonçalo Simões.

Por M.C. | 09:09

O Ministério da Administração Interna renovou, por mais quatro anos (até 2022), a comissão de serviço do comissário da PSP Gonçalo Simões no centro de contraterrorismo da Europol (organismo europeu de polícia).



Desde 2013 nestas funções, o comissário Simões trabalha como supervisor naquela unidade, que fomenta a partilha de informações entre as polícias de toda a Europa, no sentido de prever e evitar atentados terroristas.