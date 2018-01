Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português preso por violações em Espanha

Homem, de 42 anos, foi detido pela Polícia Nacional.

Por M.C. | 09:11

Um português de 42 anos foi preso pela Polícia Nacional espanhola, em Madrid, por suspeitas de violação consumada de uma mulher e tentativa do mesmo crime com outra.



Wilmar A., o detido, é um sem-abrigo que tem refúgio temporário no albergue municipal de San Isidro, em Madrid. Na terça-feira à tarde, o português terá aliciado uma espanhola, de 42 anos, utente do mesmo centro, a deslocar-se contra a sua vontade a um parque da zona, onde a violou.



Horas depois, Wilmar A. cruzou-se com outra mulher, de 56 anos, noutro ponto da capital espanhola. Ambos terão ingerido álcool e o português começou a apalpar a vítima, que fugiu.



Depois das queixas das duas mulheres, o português foi detido pelas autoridades.