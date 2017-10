Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português senta-se à mesa de Valls e é detido

Emigrante em conversa ameaçadora com ex-chefe de governo francês.

Por João Tavares | 08:52

Vestido com uma camisola da equipa de futebol PSG, um português sentou-se na esplanada de uma pastelaria em Paris, onde já estava o ex–primeiro-ministro francês Manuel Valls. Acabou detido pela polícia. Na curta conversa com Valls, proferiu ameaças a outros políticos e à Torre Eiffel.



Segundo o jornal ‘Le Parisien’, o episódio teve lugar quinta–feira quando Valls comia na pastelaria Bourbon, perto da Assembleia Nacional. O português sentou-se e disse que tinha uma ‘ficha S’ – pessoas procuradas pela Justiça – e que cumpriu 13 anos de prisão.



Segundo o jornal, o emigrante pediu ajuda a Valls para recuperar a filha de sete anos, entregue a uma família em Portugal.



"Ele estava num estado deplorável. Não fez ameaças diretas, mas falou em tom ameaçador da Torre Eiffel e de outros parlamentares", disse Valls no dia seguinte, comentando o incidente.



Funcionários da pastelaria chamaram a polícia ao aperceberem-se da situação. O português tinha ainda um cachimbo de droga e sofrerá de problemas psiquiátricos.