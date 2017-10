Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português torturava menino há semanas

Homem detido na Polónia por ter violado e agredido bebé de três anos, que morreu dos ferimentos.

Por Sérgio A. Vitorino | 04.10.17

Steve Viveiros era visto como o "estrangeiro pacato" chegado há um mês a Wieruszowo, na Polónia, para viver com a companheira, Zaneta Kulok, que conhecera na internet. O homem de 25 anos, filho de portugueses e nascido em Montreal, Canadá, está em prisão preventiva por suspeita de ter violado e agredido o filho da namorada, Nikodemos, de 3 anos, que morreu sábado num hospital polaco. Sabe-se agora que o menino apresentava sinais de maus-tratos há várias semanas, sem que tenha sido dado o alerta às autoridades.



O casal vivia num apartamento alugado em Wieruszowo. A mulher, professora de inglês, saiu sexta-feira para trabalhar e deixou o menino aos cuidados do namorado. Steve Viveiros ligou-lhe a meio da tarde: o bebé tinha caído e estava desmaiado. Zaneta, de 23 anos, correu para casa e levou o filho ao hospital. Tinha uma grande ferida aberta na cabeça. Os médicos ainda o transferiram para um hospital pediátrico em Lodz. Nikodemos morreu e foi dado o alerta à polícia: a criança tinha indícios de ter sido violada e espancada.



Viveiros foi detido. A polícia acredita que torturou e seviciou a criança. Zaneta foi ilibada por haver a certeza que não estava em casa na altura da sova fatal.



Steve Viveiros tinha um emprego temporário numa escola de línguas, arranjado pela namorada, onde trabalhava com crianças e era "bem visto". No entanto, o pequeno Nikodemos já apresentaria nódoas negras anteriores na cabeça e no baixo ventre. A mãe deu conta a 20 de setembro. Mas nem ela, nem vizinhos, chamaram as autoridades para investigar.



Não desconfiou

Zaneta andaria desconfiada com as nódoas negras no corpo do filho. Levou o menino de 3 anos a um pediatra, na quarta-feira, que fez análises ao sangue. Mas não desconfiou do parceiro.



Reanimação

Três médicos, dois socorristas e dois enfermeiros conseguiram reanimar uma primeira vez o pequeno Nikodemos, que no entanto viria a morrer de traumatismo cranioencefálico.



Nega o crime

Viveiros nega o crime. Diz que foi tomar banho e que quando saiu o menino estava inconsciente. Mas o tribunal decretou- -lhe preventiva por homicídio, violação e maus-tratos. Arrisca prisão perpétua.