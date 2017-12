Mais uma portuguesa morta em Moçambique

É a segunda cidadã nacional a morrer em pouco mais de 24 horas neste país africano.

18:11

Uma cidadã portuguesa morreu no sábado na província de Manica, centro de Moçambique, na sequência de um assalto à sua residência, disse à agência Lusa o secretário de Estado das Comunidades.



José Luís Carneiro adiantou que o assalto ocorreu no sábado à noite, desconhecendo que tipo de ferimentos sofreu a cidadão portuguesa com mais de 70 anos.



O secretário de Estado disse que cidadã portuguesa morava sozinha e residia há bastante tempo em Moçambique, onde era uma pequena empresária.



Segundo o Governo, as autoridades moçambicanas já detiveram dois suspeitos por assalto e por posterior assassínio.



As diligências estão a ser desenvolvidas pelas autoridades judiciárias, estando os serviços consulares a tentar contactar com a família, que até ao momento ainda não foi possível, disse ainda.



Esta morte acontece menos de 24 horas depois do anúncio da morte de uma outra portuguesa, raptada e assassinada na província da Beira, em Moçambique.