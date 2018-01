Jovem de 19 anos não dá sinais de vida desde domingo.

Uma portuguesa está desesperada à procura do irmão de 19 anos, que vive em Munique, na Alemanha, e que não dá sinais de vida desde domingo.



Soraia Machado partilhou uma fotografia do irmão desaparecido no Facebook, explicando que o seu telemóvel "está sempre desligado".



"As autoridades já estão a par da situação e estão à procura dele", conta a jovem, na publicação.





Segundo a família, o jovem chama-se Tiago Machado, tem 19 anos, estatura baixa, tem olhos claros e é loiro com rastas.