Portuguesa grávida perdeu bebé após incêndio em prédio de Londres

vivia no 14.º andar da torre Grenfell, foi retirada do edifício e levada para um hospital de Londres. Está em estado grave.Esta é uma das vítimas portuguesas do incêndio que matou pelo menos 12 pessoas esta quarta-feira, em Londres. As duas meninas portuguesas internadas na sequência do incêndio, com idades de 10 e 12 anos, estão fora de perigo, embora continuem em observação médica.





Os pais da criança, um casal em que ambos têm 38 anos, foram hospitalizados, mas os ferimentos são mais ligeiros.

