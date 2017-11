Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portuguesa morta pelo ‘ex’ companheiro na Holanda

Corpo de Maria de Jesus, 48 anos, encontrado em lago.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

O corpo de uma portuguesa de 48 anos, que estava desaparecida desde 25 de agosto de Haia, na Holanda, foi agora encontrado num lago. O ex-companheiro, um holandês de 43 anos, está detido pelo homicídio desde outubro.



Maria de Jesus dos Santos Gonçalves Santana, com raízes na Pontinha (Odivelas) e no Algarve, foi vista pela última vez a passear os cães com o ex-companheiro. Amigos da família referem que terá havido, momentos antes, uma discussão entre ambos num café.



Em meados de outubro, a polícia holandesa assumiu que Maria de Jesus tinha sido assassinada pelo companheiro e começou a realizar buscas no lago e em canais.



O corpo foi descoberto na terça-feira, a 80 quilómetros do local onde a mulher residia.