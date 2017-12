Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portuguesa traficada para sexo no Canadá

Vítima foi aliciada para trabalhar como rececionista.

Por J.T. | 21.12.17

Uma portuguesa emigrou para o Canadá em maio do ano passado, aliciada para trabalhar como rececionista. Acabou numa casa de massagens e forçada a práticas sexuais.



Terá sido uma das vítimas de Sónia Fernandes da Cunha e Ruben Soza, detidos em Toronto por 15 crimes de tráfico de pessoas. A mulher foi aliciada ainda em Portugal e, convencida, viajou ao encontro do casal.



Só que ao chegar ao Canadá disseram-lhe que o lugar para rececionista já tinha sido ocupado e ofereceram-lhe um trabalho numa casa de massagens. Tiraram-lhe o passaporte, forçaram-na a atos sexuais e ainda lhe ficaram com o dinheiro.



O detetive Nunziato Tramontozzi, da unidade de Crimes Sexuais e de Combate ao Tráfico Humano da polícia de Toronto, disse à agência Lusa que a operação Betrayal começou em fevereiro.



"Na altura tivemos informações de mulheres traficadas de Portugal para Toronto", disse o responsável.



Os dois suspeitos, ambos de 40 anos, estão em liberdade depois de terem pago uma caução.