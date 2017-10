Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portuguesa violada em Dublin

Gritos da vítima chamaram à atenção dos moradores.

Por J.T. | 08:43

A portuguesa passeava pelo centro de Dublin, capital irlandesa, quando foi surpreendida por um homem com cerca de 30 anos que a arrastou até um beco.



A mulher foi forçada a manter relações sexuais com o agressor, mas os gritos chamaram à atenção dos moradores, que alertaram a polícia. Valeu à vítima a chegada rápida dos agentes ao local, que apanharam o suspeito no momento em que ainda violava a portuguesa.



O ataque sexual foi cometido pelas 03h00 de segunda-feira, num beco junto a Parnell Place. A portuguesa foi socorrida e transportada para uma unidade hospitalar.



Já o homem foi conduzido para a esquadra, onde acabou por se sentir mal. Está internado e só após receber alta médica poderá ser confrontado pelos investigadores.