Portugueses unidos pela tragédia dos incêndios organizam manifestações

São vários os protestos que se vão realizar entre esta terça-feira e sábado, organizados nas redes sociais.

Jorge Granate Rosa Santos, Frederico Granate Rosa Santos, Francisco Ortigão Costa, Nuno Pereira da Cruz, Teresa Mendonça e Jaime Amores





. Foram convidadas quase dezanove mil pessoas, até às 10h desta terça-feira. 836 dizem que vão ao evento, enquanto 1900 mostram ter interesse no mesmo.



'"Vão de férias" - PROTESTO Civil e apartidário contra a incompetência e desresponsabilização política' é a frase chave do evento marcado para o mesmo dia, no mesmo local e à mesma hora que 'Todos a Belém'. Foram convidadas cerca de dezasseis mil pessoas, das quais, 849 dizem que vão e 3821 têm interesse em comparecer na manifestação.





No dia 18, quarta-feira, junta-se mais um evento criado por todos dar as mãos para mostrar que juntos somos mais fortes. Levem T-SHIRT branca se possível mas o importante é estar presente.



Para sábado, dia 21, estão marcadas 3 manifestações silenciosas: uma em Lisboa, outra em Braga e outra no Porto, todas com início às 16h.



'Basta de passividade. Manifestação para que as medidas de prevenção de combate a incêndios sejam realmente executadas. Vamos à luta por um planeamento de defesa e proteção florestal', está escrito num evento semellhante ao de Lisboa, mas no Porto, com o título: 'Manifestação Silenciosa: Portugal Contra os Incêndios (Porto)' , uma página da iniciativa de Maria Souto, Sílvia Silva, Susana Brandão, Joana Caçador e Verónica Pinto. "é altura de nos unirmos. O país está de rastos com mais uma vaga de incêndios. Queremos ver mudança nas políticas de prevenção! Junta-te a nós nesta demonstração pública pacífica. O futuro começa agora". Este evento foi criado pelo conhecido locutor de rádio Rui Maria Pêgo, filho de Júlia Pinheiro.Este evento tem 30327 pessoas convidadas, das quais 2624 dizem que vão e 12417 têm interesse. A manifestação terá lugar na Avenidas dos Aliados.



A Basta de passividade. Manifestação para que as medidas de prevenção de combate a incêndios sejam realmente executadas.



Foi ainda criado outro evento na cidade de Braga, mas com uma repercussão muito menor.



Já o Movimento Fénix - Renascer das Cinzas agendou o evento ' Basta! Por um Futuro Sustentável!' para o próximo dia 21, sábado, das 18h às 21h, na Assembleia da República ou nas sedes de concelho. Este evento é um pouco diferente porque propõe a elaboração de um pacto nacional. "O nosso desejo é de que as inúmeras teorias já apresentadas e discutidas resultem num PACTO NACIONAL que envolva todas as entidades responsáveis, tenham elas as siglas que tiverem, que surtam efeitos imediatos, mas ainda mais importante, que sejam promotoras de resultados a muito longo prazo", pode ler-se na descrição do evento.



Os eventos não páram de surgir e estão a ganhar impacto sobre as pessoas em todo o pais. É preciso reagir, e é disso que estas manifestações se tratam. Recorde-se que os incêndios destes últimos dias fizeram 36 mortos, mais de 63 feridos e dezenas de casas arderam em Portugal.

As manifestações e os protestos contra os incêndios e de apoio às vítimas da tragédia dos fogos em Portugal são os assuntos que estão na ordem do dia. No Facebook, começaram a surgir eventos em Lisboa, Porto, Braga e Leiria, todos entre terça-feira e sábado. Silenciosos ou não, o que importa é fazer parte destes movimentos cujo objetivo é construir um futuro sustentável para o nosso país.Os eventos de protesto rapidamente começaram a surgir no Facebook. Os momentos de pânico que foram vividos em Portugal, nos últimos dias, fizeram com que a manifestação contra a calamidade, que este ano não deu tréguas, se tornasse numa prioridade.Os protestos mais recentes estão marcados já para esta terça-feira, em Belém. São dois eventos que se vão juntar, às 19h30, e criar uma onda de luta maior. Um chama-se, 'Vão de férias - Protesto Civil e apartidário' e o outro, 'Todos a Belém' . O primeiro foi criado por'Vamos fazer sentir com a nossa presença a repulsa pelo que está a ocorrer e disso dar conta ao Presidente com a nossa presença. Chega de inação', é a frase que se lê nos detalhes do evento 'Todos a Belém'