Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Posse administrativa de casas da ria Formosa vai continuar

Estava prevista a tomada de posse de 22 habitações marcadas para demolir mas apenas foram realizados 4 atos administrativos.

Por João Mira Godinho | 08:55

A tomada de posse administrativa de casas nos núcleos do Farol e Hangares, na ilha da Culatra, na ria Formosa, em Faro, que começou esta terça-feira debaixo de fortes medidas de segurança, devido à contestação dos moradores, deverá continuar nos próximos dias.



Ontem, os técnicos da Sociedade Polis Litoral da Ria Formosa desembarcaram no areal do núcleo do Farol protegidos por um cordão policial e foram recebidos por gritos dos manifestantes, que diziam "aqui não são bem-vindos" ou "na minha casa não tocam".



Situação idêntica, mas mais intensa, aconteceu no núcleo vizinho dos Hangares, onde os agentes da Polícia Marítima tiveram de conter os moradores e a proprietária de uma das casas alvo da tomada de posse teve de ser assistida, após sentir-se mal.



Inicialmente estava prevista a tomada de posse de 22 habitações, 12 no Farol e 10 nos Hangares, mas os técnicos apenas realizaram esse ato em quatro construções.



Providências cautelares interpostas pelos proprietários impediram, pelo menos ontem, que as restantes casas passassem para a posse da Sociedade Polis.



PORMENORES

Farol e Hangares

Das quatro residências com posse administrativa realizada, uma é no núcleo do Farol e três no núcleo dos Hangares.



Zona de risco

Em maio de 2017, a Polis demoliu 14 casas nos Hangares, das 24 edificações identificadas em zona de risco.



Casas ilegais

Em abril, a Polis já tinha concluído a demolição de 23 casas ilegais no núcleo do Farol Nascente da ilha da Culatra.