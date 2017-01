“Posso testemunhar pelos pais das vítimas”

E acrescenta que houve "negligência fruto da incompetência" ao fazer o exame às roupas das vítimas e do único sobrevivente apenas em fevereiro de 2015, quando o caso ocorreu a 15 de dezembro de 2013.



João de Sousa diz que João Gouveia não foi interrogado logo no início da investigação porque a coordenadora Maria Alice Fernandes, "na sua convicção pessoal, optou por não recolher o testemunho (...), acreditando que João Gouveia se escudaria no silêncio".E acrescenta que houve "negligência fruto da incompetência" ao fazer o exame às roupas das vítimas e do único sobrevivente apenas em fevereiro de 2015, quando o caso ocorreu a 15 de dezembro de 2013.

João de Sousa, da Polícia Judiciária, ofereceu-se para testemunhar a favor dos pais das vítimas do Meco, processados por difamação pelo procurador Joaquim Moreira da Silva. Em causa estão as falhas na investigação a que o inspetor diz ter assistido quando estava no departamento da PJ de Setúbal, nomeadamente a falta de uma inquirição ao único suspeito e a demora nas perícias às roupas usadas tanto pelas vítimas como pelo dux João Gouveia, que só foram feitas um ano e dois meses depois da tragédia.Ao, João de Sousa, preso em Évora a aguardar o resultado do recurso à pena de cinco anos e meio por corrupção e violação de segredo de funcionário num caso relacionado com fraude fiscal na venda de ouro, disse estar "disponível para testemunhar pelos pais das vítimas".No blogue ‘Dos dois lados das grades’, em que escreve todas as segundas-feiras, o inspetor acusa o procurador Moreira da Silva de uma "ação retaliadora que tem de ser entendida como o culminar de um percurso investigatório que enfermou de lacunas agravadas pela falibilidade de quem coordenava a investigação na PJ".