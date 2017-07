Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Posto marítimo do Farol anunciado em Olhão

Visita serviu para diversos anúncios de obras em vários portos da região algarvia.

Por João Mira Godinho | 08:45

Diversas obras em vários portos algarvios foram ontem anunciadas pela ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, na visita que fez à região com o ministro da Defesa, Azeredo Lopes.



A assinatura, na Câmara de Olhão, de um protocolo para instalar um posto marítimo no núcleo do Farol da ilha da Culatra, que pertence ao concelho de Faro, acabou por causar polémica, com o PSD a acusar o governo de "ultraje a Faro e ao poder local".



"A ilha da Culatra é Faro e não Olhão. Os culatrenses são farenses e não olhanenses. A sua Câmara é a de Faro e não a de Olhão", argumentou o PSD, garantindo que vai pedir esclarecimentos ao executivo e apoiando a "decisão do presidente [da câmara de Faro] Rogério Bacalhau de recusar comparecer neste ato infeliz e insólito".



Os sociais-democratas dizem que a escolha de Olhão para a assinatura do protocolo se prende com as eleições autárquicas, pois o presidente dessa câmara, António Pina, foi eleito pelo PS, enquanto em Faro, Rogério Bacalhau, foi pelo PSD.



Polémicas à parte, além do posto marítimo, a instalar na antiga casa dos pilotos do núcleo do Farol, a ministra assinou a consignação da empreitada de reabilitação de escadas e defesas nos portos de pesca de Portimão, Lagos e Sagres, anunciou a reabilitação das redes de água e de energia elétrica das pontes-cais 1 e 2 do porto de pesca de Portimão e homologou um protocolo com a Docapesca e a Câmara de Olhão, para reabilitação das três rampas de abastecimento às ilhas, no porto de Olhão.



A visita ministerial serviu, ainda, para inaugurar um módulo radar do sistema Costa Segura em Portimão.