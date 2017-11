Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Poveira de traje minhoto ganha ouro no Miss Terra

Jovem vence em duas categorias concurso de beleza que apela à preservação do ambiente.

Por Manuel Jorge Bento | 08:33

Glória Silva tem 20 anos, é da Póvoa de Varzim, estuda massoterapia e fisioterapia no Porto, foi a representante portuguesa no Miss Terra (concurso internacional de beleza que promove a preservação do meio ambiente) e venceu, há dias, duas medalhas de ouro.



"É um orgulho muito grande porque Portugal não é muito visto nestas competições, e pude representar o meu País e a minha terra, com duas vitórias", afirmou ao Correio da Manhã.



A jovem poveira venceu a categoria de melhor traje nacional, envergando o traje minhoto, e alcançou ainda o ouro no grupo Defesa Ambiental.



"Agora tenho alguns projetos em mente, relacionados com causas ambientais, que espero conseguir desenvolver a breve prazo, mas ainda mantenho tudo, para já, no segredo dos deuses", indicou horas após ter regressado ao Norte, depois de um mês de competição nas Filipinas.



Glória sempre gostou de moda. Há dois anos, aceitou o desafio lançado pelo primo e concorreu à Miss Póvoa. Sem prémio, não desistiu. Lançou-se à competição Miss Queen e, este ano, foi escolhida para representar Portugal no Miss Terra.



"Defendi as causas ambientais com toda a dedicação e, pelos vistos, até correu bem", disse a jovem, orgulhosa das medalhas que trouxe para Portugal e para a Póvoa de Varzim, onde foi recebida na Câmara.



O futuro profissional deverá ser dividido entre a área de formação - que está a terminar - e a beleza.



"Gosto muito do mundo da moda e não queria descurar essa área, por isso, deverei prosseguir mas apenas como hobbie", concluiu Glória Silva, a única portuguesa que participou este ano no Miss Terra.