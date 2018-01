Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Povo retém padre por se recusar a fazer funeral

Bispo de Braga irá visitar paróquia de Vila das Aves, em Santo Tirso.

13:55

Um padre foi retido por populares no edifício do centro paroquial, por se recusar a realizar um funeral marcado para esta sexta-feira, em Vila das Aves, Santo Tirso. O motivo da recusa será a visita do Bispo de Braga à paróquia.



Os familiares da vítima mortal revelaram ao CM que o pároco tinha a intenção de realizar o funeral apenas no sábado, um dia depois da data marcada, o que gerou revolta. Uma das razões alegadas pela família foi o facto de alguns dos familiares da vítima terem viagem marcada para a Austrália no sábado, o que impossibilitaria a sua presença na cerimónia fúnebre.



Ao qiue o CM pôde também apurar, o padre tinha autorizado que o funeral da vítima se realizasse noutra paróquia, no entanto, não permitiu que a cerimónia fosse celebrada por outro pároco na freguesia de Vila das Aves.



Assim, o povo decidiu reter o padre Fernando no centro paroquial até à chegada dos militares da GNR. Após conversações com as autoridades, o padre Fernando confirmou ao CM que vai realizar o funeral esta sexta-feira, cumprindo assim o desejo da família da vítima.