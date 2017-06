Póvoa de Santo Adrião fica sem loja dos CTT

Mas Rogério Breia nota que a loja mais próxima fica "num sítio isolado junto a uma zona perigosa, o bairro do Barruncho, onde as pessoas, a maioria idosas e com problemas de mobilidade, estão sujeitas a ser assaltadas". Já os outros dois postos ficam a mais de 1,5 quilómetros.Ao final do dia, a população manifestou-se junto ao posto dos CTT fechado. "Querem acabar com os velhos", disse ao C, a chorar, Conceição Cruz, de 76 anos.Rogério Breia diz que já pediu uma reunião com a administração dos CTT, em conjunto com o presidente da Câmara de Odivelas, Hugo Martins. O autarca nota que em Olival Basto a loja dos CTT funciona em instalações da junta e com funcionários da mesma.Os CTT garantem que os postos alternativos respondem "de forma eficaz às necessidades da zona, conforme estudos realizados". Desde a privatização dos CTT, em 2014, já encerraram vários postos.