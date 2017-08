PR promulga lei que combate a discriminação

É proibido descriminar face à raça, cor, nacionalidade e origem étnica.

Por Lusa | 23:25

O Presidente da República promulgou esta quinta-feira o regime jurídico que visa combater a discriminação em função da ascendência ou território de origem, que se juntam à proibição de descriminar face à raça, cor, nacionalidade e origem étnica.

Segundo a Presidência da República, o diploma hoje promulgado "estabelece o regime jurídico da prevenção, da proibição e do combate à discriminação, em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem".

A proposta de lei do Governo tinha sido aprovada no início de julho por maioria, com a abstenção do PSD e do CDS-PP.