Praia dos Salgados foi impedida, por ordem da Agência Portuguesa do Ambiente.

Na manhã desta terça-feira, a praia dos Salgados, em Albufeira, foi interdita, devido a um foco de poluição, por indicação da Agência Portuguesa do Ambiente.



A situação estará relacionada com a abertura da ribeira dos Salgados ao mar, situação que já tem provocado problemas de poluição em anos anteriores.



Foi a Capitania do porto de Portimão que procedeu à interdição, por odem da Agência Portuguesa do Ambiente.



Apesar da proibição, são muitos os banhistas que continuam na praia, a aproveitar o sol.



Ao que o CM apurou, a situação só será resolvida com o fecho da ribeira que acontecerá na noite desta terça-feira.



