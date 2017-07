Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Praia dos Salgados em Albufeira reaberta a banhos

Interdição a banhos na praia foi decidida na terça-feira pela delegada de Saúde do Algarve.

Por Lusa | 18:44

A interdição de banhos na praia dos Salgados, em Albufeira, foi levantada durante a tarde desta quinta-feira, dois dias depois de ter sido detetada uma contaminação microbiológica, disse à Lusa fonte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).



"Foi reposta a normalidade na praia, depois de terem sido conhecidos os resultados das análises efetuadas, o que aconteceu durante a tarde de hoje", disse à agência Lusa Sebastião Teixeira, delegado regional da APA.



A interdição a banhos na Praia dos Salgados foi decidida na terça-feira pela delegada de Saúde do Algarve, devido a uma contaminação microbiológica com origem na Lagoa dos Salgados, que se encontrava aberta ao mar.



Para evitar que a água da lagoa desaguasse para o mar, foi construído um dique ao fim da tarde de terça-feira, tendo sido realizadas análises, cujo resultado permitiu que a praia retomasse a normalidade, indicou Sebastião Teixeira.