Praia dos Salgados fechada a banhos

Análises detetaram contaminação microbiológica proveniente da lagoa.

Por Ana Palma | 08:38

A bandeira vermelha foi ontem de manhã içada na praia dos Salgados, depois de análises à qualidade da água terem detetado que a mesma se encontra poluída, com microrganismos.



A interdição a banhos foi determinada pela delegada de saúde do Algarve e pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), devido a uma contaminação biológica, confirmou ao CM o comandante Santos Arrabaça, da Capitania do Porto de Portimão. "Tudo indica que a poluição seja oriunda da Lagoa dos Salgados, que está aberta ao mar".



De facto, segundo informação da APA, "as análises efetuadas revelaram uma contaminação microbiológica, cuja origem foi detetada num tubo que aflui para a zona da Lagoa dos Salgados, situação que a Câmara de Albufeira já se prontificou a resolver".



Apesar da bandeira vermelha, foram muitos os banhistas que optaram por ir ao mar. "A água está quentinha e cá fora está muito calor. E até nem parece estar suja", referiu ao CM uma família da zona de Lisboa. Já duas amigas, de Fátima, que também foram ao mar, revelaram ao CM ter sentido que "a água picava" e "tinha um cheiro estranho" e, por isso, nos próximos dias vão a outra praia.



A fim de acabar com o problema, foi decidido fechar a lagoa, com a construção de um dique, ao fim do dia de ontem.



A praia dos Salgados só será reaberta a banhos depois de concluídos os trabalhos e feitas novas análises para aferir das suas condições sanitárias.