Praia para cães criada dentro do porto de Viana

A praia do Coral fica localizada dentro do porto de Viana do Castelo e vai ser inaugurada amanhã, às 12h00. Estará disponível para toda a população até ao final da época balnear - que inicia amanhã e termina a 15 de setembro.



Será entregue um folheto a todos os que queiram usar o areal, com o regulamento que deve ser cumprido. É obrigatório que todos os animais tenham coleira ou peitoral, deverão estar sempre acompanhados dos donos e, de preferência, com trela. Para os cães de raças consideradas perigosas é obrigatório o uso de açaime no espaço. Ao longo do areal estarão espalhados caixotes de lixo e sacos para os dejetos dos animais, que devem ser recolhidos pelos donos.A praia do Coral fica localizada dentro do porto de Viana do Castelo e vai ser inaugurada amanhã, às 12h00. Estará disponível para toda a população até ao final da época balnear - que inicia amanhã e termina a 15 de setembro.

O que achou desta notícia?







23.1% Muito insatisfeito

23.1%



7.7%

7.7% 69.2% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







23.1% Muito insatisfeito

23.1%



7.7%

7.7% 69.2% Muito satisfeito pub

É a primeira praia para cães no Norte e a segunda a nível nacional. A inauguração da Praia dos Cães do Coral é amanhã e fica dentro do porto de Viana do Castelo. Nasceu de uma parceria entre a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana (APDL), a autarquia e a associação de proteção de animais Vila Animal. Vai estar abertadurante toda a época balnear."Esperamos que a praia atraia muita gente porque é uma forma de as pessoas poderem estar à vontade com os seus animais. Acho que vai ser um sucesso e as pessoas vão gostar desta experiência", explicou Raul Risso, capitão do porto e comandante da Polícia Marítima de Viana do Castelo.Acredita que a ideia "já existia desde o ano passado" e foi agora concretizada. "É uma forma de dar resposta a uma necessidade que se tem vindo a verificar. No entanto, há regras importantes que vão estar afixadas na praia para que tudo corra bem", acrescentou.