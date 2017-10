Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Preciso daquilo”, “estou à rasca”, pedia a mãe de Sócrates

Maria Adelaide usava palavras em código para pedir dinheiro, Sofia Fava também foi 'apanhada' a pedir dinheiro ao antigo PM.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

A Acusação descreve o vaivém de dezenas de milhares de euros entre José Sócrates e a mãe, Maria Adelaide. A 2 de abril de 2014, sete meses antes do antigo PM ser detido, Adelaide tentou sensibilizá-lo. Precisava de dinheiro e, avisada para não usar essa palavra ao telefone, usou a figura do "terreno". Disse querer "um bocadinho de terreno para uma horta biológica" e desabafou: "tens tanto terreno, tu!..."



De imediato, José Sócrates - que não tinha nada em seu nome, nem terrenos - enviou o motorista com um envelope de dinheiro à casa da mãe, em Cascais. Ela agradeceu. Tal como tinha feito um mês antes, após se lamentar estar "depenadinha", novamente usando sentidos figurados ao telefone.



De acordo com o Ministério Público, o dinheiro que Sócrates enviava à mãe era proveniente de Santos Silva, que recebia nas suas contas as verbas que o antigo PM recebia no âmbito dos subornos. Os lamentos de Adelaide tiveram outro episódio, em setembro de 2013. Avisou o filho de que queria ir de férias para Porto Santo mas "preciso daquilo", "estou à rasca". Ou seja, não tinha dinheiro. "Não te esqueças de mim", recordou mais tarde.



Fava pede ao ‘Zezito’ telemóveis para o Natal dos dois filhos

Divorciados desde 1999, José Sócrates e Sofia Fava falavam quase diariamente, principalmente por causa dos filhos. A cumplicidade evidente - ela chama-lhe ‘Zezito’ várias vezes - foi captada pelo Ministério Público. São vários os pedidos de dinheiro de Fava a Sócrates (ver info ao lado). E não só.



Uma interceção telefónica ao antigo primeiro-ministro, no dia 23 de dezembro de 2013, apanhou um Sócrates aflito a perguntar a Fava quais as prendas de Natal que deveria dar a ela e aos dois filhos de ambos, José Miguel e Eduardo. A resposta foi "dois telemóveis topo de gama iPhone e um órgão eletrónico". "iphoneSs 64 gigas p duda [Eduardo]", especificou Fava por SMS. Só com 1218,15 € na conta, Sócrates ligou a Carlos Santos Silva: "precisava também de alguma coisa". Dinheiro. Em horas, foram entregues 20 mil euros em notas a Sócrates, que deu parte ao motorista - comentou com um amigo ter ido "buscar a guita" - para este lhe ir comprar quatro daqueles telemóveis: para os filhos, Fava e o companheiro desta. Dias antes desta escuta, uma outra apanhou uma discussão por causa do apartamento de Paris: "eu tenho que lá ir amanhã, ‘Zezito’, tu ainda não percebeste que nós andamos com a casa às costas?", disse sobre a sua situação e a do filho Eduardo.



Empréstimos da mãe

O fluxo de dinheiro entre José Sócrates e a mãe tinha os dois sentidos. A 3 de novembro de 2014, dias antes de ser preso, foi escutado a perguntar ao banco o saldo de Adelaide no sentido de lhe pedir um empréstimo pelo período de "umas semanas, até receber o ordenado".



‘Coisas’ para um casaco

A 10 de novembro de 2014, Sócrates liga à mãe para combinar a entrega de mais um envelope: "as coisas" que ela tinha pedido. Adelaide ficou feliz e disse ao filho que já tinha reservado um casaco. "Fez muito bem", respondeu ele.



Sustentou com mesadas várias amigas durante anos

Sócrates mandou entregar, ao longo dos anos, dezenas de milhares de euros às amigas Célia Tavares, Sandra Santos (quase 100 mil €) e Lígia Correia, que será a atual namorada e com quem vive no Parque das Nações. Os pedidos e as ações para enviar o dinheiro estão todos registados. Há "queijinhos" e "garrafas de vinho" nos códigos.