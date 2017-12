Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Predador sexual ataca no Facebook em Lisboa

Homem de 39 anos convenceu vítimas a enviarem fotos e vídeos.

Por Magali Pinto | 10:27

Em causa estão quatro crimes de abuso sexual, sete crimes de aliciamento de menores e 300 crimes de pornografia. Durante mais de um ano, um homem de 39 anos recorreu às redes sociais, nomeadamente ao Facebook, para conseguir atrair raparigas. Ao longo de meses estabelecia uma relação de amizade e confiança até as convencer a enviarem-lhe fotografias e vídeos de teor sexual. O predador foi agora acusado pelo Ministério Público. As vítimas têm idades entre os nove e os dezassete anos.



Segundo o Ministério Público, "o arguido [que atuava na Grande Lisboa] logrou encontrar-se com algumas das menores e praticar com estas atos sexuais, a troco de dinheiro".



O predador foi detido no início deste ano e, presente ao juiz, ficou em prisão preventiva.