Predador sexual condenado a 7 anos de prisão

Professor de natação paga 22 500 € às vítimas.

Por António Lúcio | 08:13

O homem, de 69 anos, acusado de abuso sexual de crianças, na zona de Vidigueira, foi condenado pelo Tribunal de Beja a sete anos e seis meses de prisão efetiva e a uma pena acessória de proibição de atividades que envolvam o contacto com menores, durante um período de dez anos. Joaquim Patrício foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 22 500 euros às vítimas.



Em tribunal, ficou provado que o sexagenário, durante as aulas de natação de que era professor, abusou sexualmente das menores. Os crimes cometidos reportam-se aos anos de 2005 a 2017 e envolveram cinco crianças, todas meninas. O abusador estava ligado a um clube de Alvito e dava aulas de natação nas piscinas da Vidigueira. Foi detido pela Polícia Judiciária na tarde de dia 2 de fevereiro de 2017, uma quarta-feira.



No final da leitura da sentença, quando confrontado com a possibilidade de recorrer da decisão, o advogado de defesa limitou-se a responder: "Não sei o que vou fazer e não quero prestar declarações". Joaquim Patrício tem agora 30 dias para apresentar o recurso.