Predador sexual tenta despir e violar mulher

"Ouvi os gritos de desespero da senhora e e vi o homem a tentar tirar-lhe a roupa para a violar, como se fosse um animal", relatou aouma testemunha, que foi em socorro da vítima, que "tinha vários ferimentos na face".Segundo oapurou, o suspeito tentou tapar a boca à vítima para que não gritasse, enquanto lhe tentava tirar as calças. Quando se apercebeu que tinha sido detetado pelos moradores da zona, fugiu e deixou a mulher a sangrar no chão. A vítima ficou em estado de choque e foi socorrida pelo INEM.A GNR fez as primeiras diligências nos primeiros momentos após o crime mas, ao que oconseguiu apurar, a investigação foi entregue à Diretoria do Sul da Polícia Judiciária de Faro e o agressor suspeito já terá sido identificado.Foi encontrado um casaco e um boné na zona do crime, que as autoridades suspeitam que sejam do agressor. Na segunda-feira, até ao final desta edição, o predador sexual ainda não tinha sido detido.