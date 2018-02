Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prédio que ardeu na Almirante Reis terá de ser alvo de obras

Técnicos constataram que o edifício "tem partes totalmente destruídas".

17:00

O proprietário do edifício que ardeu na terça-feira na avenida Almirante Reis, em Lisboa, vai ser notificado para realizar obras, depois de técnicos da câmara terem analisado as condições estruturais do mesmo e terem constatado "partes totalmente destruídas".



O fogo, que atingiu todo o prédio de seis andares, teve início às 03h16 e foi dado como extinto às 04h56, não tendo causado qualquer ferido. Segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros, foram retiradas do edifício cerca de 30 pessoas, mas apenas 19 ficaram desalojadas.



Fonte da Câmara Municipal de Lisboa disse hoje à Lusa que os técnicos camarários estiveram no local até às 18h00 de terça-feira a realizar uma vistoria às condições do edifício, devendo entregar o relatório entre quinta e sexta-feira.



De acordo com a mesma fonte, os técnicos constataram que o edifício "tem partes totalmente destruídas", depois de analisadas as condições estruturais do mesmo.



Neste sentido, após o auto da vistoria ser entregue, o proprietário do edifício "irá receber uma intimação para realizar obras".



As 19 pessoas desalojadas -- alguns emigrantes e outros portugueses - estiveram durante o dia de terça-feira reunidos com o município em coordenação com a Santa Casa da Misericórdia para encontrar uma alternativa de alojamento. A Lusa contactou a câmara e a Santa Casa para saber que solução foi encontrada para estas pessoas, mas tal não foi possível.



No local estiveram 52 bombeiros, apoiados por 14 viaturas.



As causas do incêndio são ainda desconhecidas.