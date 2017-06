Prejuízo de 500 mil euros em carros queimados

Fogo em Faro destrói 40 carros





"Um incêndio em veículos e com algum combustível leve, como o deste terreno, tem uma propagação muito rápida e exigiu um empenho de meios musculado. Teve alguma dificuldade na fase inicial, mas foi prontamente resolvida", explicou ao CM Abel Gomes, 2º Comandante Operacional Distrital da Proteção Civil de Faro.



A Polícia Judiciária recolheu vestígios para apurar se o incêndio foi causado por um descuido ou se foi fogo posto. A única certeza dos investigadores, para já, é que o fogo começou fora do terreno usado como estacionamento.



PORMENORES

Mais 3 carros com danos

O incêndio danificou 40 veículos na sua totalidade e afetou três viaturas parcialmente, referiu ao CM Abel Gomes, 2º Comandante Operacional Distrital da Proteção Civil de Faro, acrescentando que o fogo foi extinto por 51 bombeiros, de seis corporações, apoiados por 18 veículos, GNR e INEM.



Bombeiro ferido

Um dos bombeiros de uma das corporações que participaram no combate às chamas ficou ferido sem gravidade. Foi assistido no local pelo INEM e transportado para o hospital devido a um entorse.



Fogo em rent-a-car junto a aeroporto custou 150 mil euros

Na madrugada de 14 de dezembro de 2015, um outro incêndio deflagrou e danificou 27 viaturas que se encontravam paradas num parque de estacionamento da empresa de rent-a-car Luzcar, na estrada de ligação ao Aeroporto Internacional de Faro.



Por estarem paradas, as viaturas tinham os seguros cancelados durante o inverno. A empresa, que tinha então uma frota de cerca de 700 veículos, terá tido prejuízos estimados em cerca de 150 mil euros, que teve de suportar.



Incêndio no festival Andanças arquivado pelo Ministério Público

O Ministério Público arquivou em fevereiro a investigação ao incêndio no festival Andanças, em Castelo de Vide, que em agosto passado destruiu 458 carros. Os veículos estavam estacionados num parque com pasto rasteiro que havia sido cortado dias antes.



O MP concluiu que não houve indícios de fogo ateado de forma intencional. Em agosto, o festival regressa em formato reduzido.



Um violento incêndio destruiu ontem à tarde mais de 40 automóveis num terreno que servia de estacionamento à empresa de aluguer de veículos, na zona do Patacão, concelho de Faro. Os prejuízos podem chegar a meio milhão de euros.O incêndio deflagrou pouco depois das 14h00, fora do terreno agrícola vedado que funciona como depósito de viaturas da empresa Zitauto, nas traseiras da Direção Regional de Agricultura e Pescas, no Patacão. Numa zona com pasto alto e seco, as chamas alastraram rapidamente e chegaram ao terreno onde estavam estacionadas perto de duas centenas de viaturas."Quando cheguei, cinco ou seis carros já estavam a arder e viam-se chamas e fumo muito negro e espesso", contou aouma das primeiras pessoas a chegarem ao local, onde não estavam ainda funcionários da empresa, que tem as suas instalações a cerca de cinco quilómetros, nas imediações do Aeroporto de Faro.