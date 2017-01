Prémios de dez mil euros para transportar 1800 quilos de droga

O que achou desta notícia?







Os quatro pescadores presos pela PJ a 19 de agosto de 2015, quando transportavam 1800 quilos de cocaína no pesqueiro ‘Onda Nazarena’, tinham prometido um prémio de 10 mil euros para cada, caso conseguissem desembarcar a droga no porto da Nazaré e entregá-la a operacionais da rede de tráfico internacional que os contratou.Esta foi uma das conclusões do inquérito, tutelado pelo juiz Ivo Rosa, e que constituiu arguidos por tráfico de droga agravado e associação criminosa os pescadores António Ferreira, Rafael Fernandes, Hélder Vitorino e José Ferreira, e o espanhol Luís Perez.Os advogados recorreram para a Relação de Lisboa, que fez cair a associação criminosa. A falta de notificação dos arguidos pode adiar o início do julgamento, marcado para 26 de janeiro, em Leiria.