A vítima foi atacada num terreno baldio, perto de casa, e abandonada a esvair-se em sangue, mas conseguiu pedir socorro. O agressor foi ao café pedir boleia para a estação de comboios, inventando que a mãe estava muito doente.

Após 12 horas em fuga, António Barbosa, de 25 anos, entregou-se ontem de manhã na GNR de Braga e assumiu ter desferido quatro facadas na mulher, em Padim da Graça, na noite de quarta-feira. O eletricista foi logo depois detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Braga e passou a noite nos calabouços. Hoje é presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial.Ana Maria Dias, de 28 anos, que levou três golpes nas costas e um no abdómen, continua internada no Hospital de Braga, mas não corre risco de vida. "Não precisou de ser operada, teve foi de levar muitos pontos. Como detetaram sangue num pulmão, vai ficar em observação", confirmou ontem ao CM Jorge Dias, irmão da vítima, que é operária têxtil.Apesar de muito abalada e frágil, Ana Maria contou ao irmão alguns detalhes do crime e não tem dúvidas de que foi tudo premeditado pelo marido, de quem tem dois filhos, um com quatro anos e um bebé de nove meses, mas que, por ordem da Segurança Social, estão aos cuidados de familiares. "Ela disse-me: ‘Ele é que me levou para ali, preparou tudo para me matar’", recordou Jorge Dias, sem perceber ainda os motivos da agressão e clamando por justiça. "Ele tem de pagar pelo que fez, tem de ficar preso", frisou.