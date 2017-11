Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil toma posse esta quinta-feira

Governo indigitou o antigo comandante-geral da GNR Mourato Nunes para presidente da ANPC.

07:34

O tenente-general Mourato Nunes toma esta quinta-feira posse como presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), numa cerimónia que vai decorrer no Ministério da Administração Interna.



O Governo indigitou o antigo comandante-geral da GNR Mourato Nunes para presidente da ANPC, na sequência da saída do antecessor, tendo a Comissão Nacional de Proteção Civil emitido, na segunda-feira, um parecer favorável por unanimidade à sua nomeação.



Licenciado em Ciências Militares e Engenharia Geográfica, Mourato Nunes passou também pelo Instituto de Altos Estudos Militares, onde concluiu o curso de oficial general e o curso geral de comando e Estado-Maior.



Até agora, Mourato Nunes era consultor de Segurança e Defesa.



A indigitação surge na sequência da demissão, em meados de outubro, do até então presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, Joaquim Leitão.



O ex-presidente da ANPC Joaquim Leitão apresentou a demissão depois da Proteção Civil ter sido criticado devido aos incêndios, que este ano provocaram mais de 100 mortos e cerca de 500 mil hectares de floresta queimada.