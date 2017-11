Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da Câmara de Braga quer água mais barata

Conselho de Administração da AGERE vai discutir descida do preço da água em 2,5%.

Por Fátima Vilaça | 08:46

Ricardo Rio propôs ao Conselho de Administração da AGERE - empresa municipal que gere a água e o saneamento do concelho de Braga - uma descida de 2,5 por cento no preço da água.



O presidente da Câmara de Braga quer que a redução dos preços aconteça já no início de 2018. A intenção foi manifestada ontem, no final da reunião da Câmara Municipal.



"Este é um compromisso político assumido. Queremos continuar a libertar recursos e devolvê-los à comunidade através da redução dos tarifários", assumiu Ricardo Rio, referindo que este é o resultado de uma política amiga dos cidadãos e das instituições, só possível, acrescenta o autarca, "graças ao modelo de gestão rigorosa e eficiente" da empresa e a uma redução substancial dos custos fixos que, para Rio, "reverte em benefício dos bracarenses".



Ricardo Rio recordou outras políticas "amigas dos cidadãos e das instituições" que, de acordo com o próprio, têm vindo a "marcar a diferença na nova forma de governação da cidade, com a Câmara Municipal a exercer o seu poder maioritário para garantir que, além de ser uma empresa bem gerida, a AGERE preste um serviço social público relevante e ajustado às necessidades da população".



Recorde-se que, no último mandato, o executivo liderado por Ricardo Rio concretizou medidas como o tarifário bonificado para famílias numerosas e a redução da fatura para as juntas de freguesia em 20%, e em 12,5% para as IPSS. Já no ano passado, o tarifário da AGERE foi reduzido em 2,5% para a generalidade de população, a primeira descida de tarifário em mais de duas décadas.