Presidente da Câmara do Funchal arguido por queda de árvore

Vereadora e funcionária também são arguidos por acidente que matou 13 pessoas.

Paulo Cafofo, presidente da Câmara do Funchal, a vereadora do Ambiente Idalina Perestrelo e um funcionário da autarquia foram constituídos arguidos no processo relativo à queda de uma árvore, que matou 13 pessoas e feriu 50 em agosto de 2017.



A árvore caiu no Largo da Fonte a 15 de agosto, numa altura em que se realizava uma romaria popular que juntava milhares de pessoas.



Vistorias realizadas à posteriori demonstraram o avançado estado de degradação da árvore centenária, sobre a qual há muito tinham sido feitos avisos relativos ao perigo de colapso.