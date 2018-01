Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da Federação de Kickboxing diz trabalhar à borla

Ana Vital de Melo alega não receber nada da Federação.

Por João Carlos Rodrigues e Henrique Machado | 09:04

A presidente da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay Thay (FPKMT) garante que todas as despesas daquele organismo, que estão a ser investigadas pelo Ministério Público, foram "escrupulosamente auditadas por seis entidades" – desde o Instituto Português do Desporto e Juventude passando pela Autoridade Tributária, a Segurança Social e o Tribunal de Contas.



Ana Vital de Melo fala mesmo de uma "encomenda" cujo "mentor é o ex-secretário de Estado do Desporto, Alexandre Mestre" e nega ter recebido ilegalmente qualquer montante: "Não trabalho na Federação. É carolice, faço-o ‘pro bono’."



Em causa estão suspeitas de fraude fiscal e à Segurança Social devido à ausência de contratos de trabalho dos dirigentes, de viagens de férias pagas pela Federação, de deslocações de atletas para participar em competições internacionais (mundiais e europeus) pagas pelos próprios e da imposição de seguros através da FPKMT.



Ana Vital de Melo afirma que "todos os titulares dos órgãos sociais não possuem cargos remunerados" e que "para férias sempre foram usados, única e exclusivamente, fundos pessoais de cada um".



Um ex-diretor-geral da FPKMT garante que também esteve no Cambodja e que as despesas foram custeadas pela Federação. "Nego totalmente essa acusação", remata Ana Vital de Melo.



O mesmo ex-dirigente assume que os ordenados não eram declarados, o que a presidente da FPKMT também refuta.



Parecer do Instituto do Desporto diz que esquema de seguros "é abusivo"

Ana Vital de Melo também é visada pela forma como a Federação impõe aos atletas seguros através da própria instituição. A responsável garante que "a FPKMT teve necessidade de incluir o seguro desportivo na taxa de inscrição para evitar situações que levaram a instituição a tribunal, porque alguns dos agentes desportivos federados não tinham apólice de seguro válida".



No entanto, um parecer do IPDJ, a que o CM teve acesso, alega que "a exigência da FPKMT é abusiva, posto que a hipotética adesão ao seguro celebrado por aquela Federação só reveste caráter obrigatório caso o associado não seja tomador de qualquer seguro."